Das Buch von Al-Mortagar

FilmRise KidsStaffel 4Folge 4
Folge 4: Das Buch von Al-Mortagar

23 Min.Ab 6

Die Defenders wollen Kara aus der Gewalt der Mortagorianer befreien, scheitern jedoch kläglich. Der Anführer will das Buch von Al-Mortagar gegen Kara eintauschen. Seth gelingt es mithilfe des Zugangssteins, Zutritt zum Buch zu bekommen.

