Di-Gata Defenders
Folge 4: Das Buch von Al-Mortagar
23 Min.Ab 6
Die Defenders wollen Kara aus der Gewalt der Mortagorianer befreien, scheitern jedoch kläglich. Der Anführer will das Buch von Al-Mortagar gegen Kara eintauschen. Seth gelingt es mithilfe des Zugangssteins, Zutritt zum Buch zu bekommen.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007