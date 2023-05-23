Di-Gata Defenders
Folge 13: Hoffnung für Rados?
23 Min.Ab 6
Rion gibt Malco das fünfte Siegel. Die Mortagorianer verbünden sich mit den Defenders und vernichten Lady K'tahsh und die Siegel-Würger. Rion tritt den Defenders entgegen, wendet sich dann aber gegen Malco und die anderen Ethos.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Di-Gata Defenders
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007