Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Di-Gata Defenders

Der verrückte Professor

FilmRise KidsStaffel 4Folge 7
Der verrückte Professor

Der verrückte Professor Jetzt kostenlos streamen

Di-Gata Defenders

Folge 7: Der verrückte Professor

23 Min.Ab 6

Zwei Kinder werden entführt. Die Defenders nutzen Rion als Köder für die Entführer, um herauszufinden, was mit den Kindern passiert. Ein Professor ist auf der Suche nach Beweisen für seine Theorie, dass Rados durch andere Lebewesen entstanden ist.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Di-Gata Defenders
FilmRise Kids
Di-Gata Defenders

Di-Gata Defenders

Alle 3 Staffeln und Folgen