Di-Gata Defenders
Folge 7: Der verrückte Professor
23 Min.Ab 6
Zwei Kinder werden entführt. Die Defenders nutzen Rion als Köder für die Entführer, um herauszufinden, was mit den Kindern passiert. Ein Professor ist auf der Suche nach Beweisen für seine Theorie, dass Rados durch andere Lebewesen entstanden ist.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007