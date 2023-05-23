Di-Gata Defenders
Folge 3: Spieglein, Spieglein...
23 Min.Ab 6
Die Defenders sind genervt von Karas ständigen Fragen nach dem Buch von Al-Mortagar. Seth findet im altamitischen Spiegel heraus, dass Kara eigentlich Kali ist, die nur deren Gestalt angenommen hat. Mel wird von Lady K'tahsh gefangengehalten.
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007