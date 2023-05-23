Di-Gata Defenders
Folge 2: Der Herzstein
23 Min.Ab 6
Erik und Adam wetteifern um die Gunst der schönen Lydia und retten sie vor ihren Verfolgern. Dennoch gelingt es den Amphitigons, Lydias Herzstein zu entwenden. Auf der Suche nach dem Stein, bauen die Defenders einen Unfall.
Di-Gata Defenders
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007