Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Di-Gata Defenders

Der Herzstein

FilmRise KidsStaffel 4Folge 2
Der Herzstein

Der HerzsteinJetzt kostenlos streamen

Di-Gata Defenders

Folge 2: Der Herzstein

23 Min.Ab 6

Erik und Adam wetteifern um die Gunst der schönen Lydia und retten sie vor ihren Verfolgern. Dennoch gelingt es den Amphitigons, Lydias Herzstein zu entwenden. Auf der Suche nach dem Stein, bauen die Defenders einen Unfall.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Di-Gata Defenders
FilmRise Kids
Di-Gata Defenders

Di-Gata Defenders

Alle 3 Staffeln und Folgen