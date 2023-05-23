Zum Inhalt springenBarrierefrei
Di-Gata Defenders

Wo ist der Ethos-Behälter?

FilmRise KidsStaffel 4Folge 10
Wo ist der Ethos-Behälter?

Folge 10: Wo ist der Ethos-Behälter?

23 Min.Ab 6

Der Ethos Von Faustien ist aus dem Tresorraum des Dojos verschwunden. Seth verdächtigt die Kinder Azura und Roodu, die zuvor in dem Raum trainiert haben. Maia bringt eine Horde Kinder ins Dojo, die von Rion beschäftigt werden.

