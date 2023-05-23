Di-Gata Defenders
Folge 10: Wo ist der Ethos-Behälter?
23 Min.Ab 6
Der Ethos Von Faustien ist aus dem Tresorraum des Dojos verschwunden. Seth verdächtigt die Kinder Azura und Roodu, die zuvor in dem Raum trainiert haben. Maia bringt eine Horde Kinder ins Dojo, die von Rion beschäftigt werden.
Di-Gata Defenders
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007