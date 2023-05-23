Zum Inhalt springenBarrierefrei
Di-Gata Defenders

Albtraum oder Wirklichkeit?

FilmRise KidsStaffel 4Folge 8
Albtraum oder Wirklichkeit?

Folge 8: Albtraum oder Wirklichkeit?

23 Min.Ab 6

Mel hat einen Albtraum vom Zauberer Kor und Rion hat eine Vision von einem Symbol. Die Defenders machen sich auf den Weg, um den Turm, in dem das Symbol sein soll, aufzusuchen. Erik bleibt im Dojo zurück. Brackus hypnotisiert Lady K'tahsh.

