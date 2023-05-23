Di-Gata Defenders
Folge 8: Albtraum oder Wirklichkeit?
23 Min.Ab 6
Mel hat einen Albtraum vom Zauberer Kor und Rion hat eine Vision von einem Symbol. Die Defenders machen sich auf den Weg, um den Turm, in dem das Symbol sein soll, aufzusuchen. Erik bleibt im Dojo zurück. Brackus hypnotisiert Lady K'tahsh.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Di-Gata Defenders
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007