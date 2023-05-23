Di-Gata Defenders
Folge 5: Das Dritte Symbol
23 Min.Ab 6
Erik wird von Bo verhaftet und mit dem Zauberer Yaltuck in eine Zelle eingeschlossen. Er findet heraus, dass ein Agent von Malco ebenfalls im Gefängnis ist, um herauszufinden, wo das dritte Symbol versteckt ist. Erik informiert die anderen darüber.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Di-Gata Defenders
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007