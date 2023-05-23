Zum Inhalt springenBarrierefrei
Di-Gata Defenders

Das Dritte Symbol

FilmRise KidsStaffel 4Folge 5
Das Dritte Symbol

Das Dritte SymbolJetzt kostenlos streamen

Di-Gata Defenders

Folge 5: Das Dritte Symbol

23 Min.Ab 6

Erik wird von Bo verhaftet und mit dem Zauberer Yaltuck in eine Zelle eingeschlossen. Er findet heraus, dass ein Agent von Malco ebenfalls im Gefängnis ist, um herauszufinden, wo das dritte Symbol versteckt ist. Erik informiert die anderen darüber.

