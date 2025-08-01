Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Ball der einsamen Herzen

Staffel 2Folge 10
Ball der einsamen Herzen

Die fliegenden Ärzte

Folge 10: Ball der einsamen Herzen

45 Min.

Glen Reid, ein junger Sportler, bekommt von Chris die Mandeln entfernt - und verliebt sich dabei unsterblich in die Ärztin. Um ihre Aufmerksamkeit auch nach der Operation zu erhalten, simuliert er eine Blinddarmentzündung. Ein lebensgefährlicher Trick, denn kurz darauf hat Glen eine Blutung - und dies nimmt nun niemand mehr ernst. Währenddessen findet in Broken Hill ein Junggesellenball statt, an dem auch die "Flying Doctors" teilnehmen.

