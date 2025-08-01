Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Eine starke Frau

BetaStaffel 2Folge 18
Eine starke Frau

Eine starke FrauJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 18: Eine starke Frau

45 Min.Ab 6

Nach fünf Jahren kehrt Jessica Logan wieder nach Coopers Crossing zurück. Während ihrer Abwesenheit hat George Baxter ihr Land bewässert und für seine Viehzucht mitbenutzt. Doch nun hat Jessica ihre eigenen Pläne mit dem Land. Baxter sieht seine Felle davonschwimmen. Er lässt sich zu Drohungen hinreißen. Doch das ist nicht das einzige Problem der Heimkehrerin: Jessica leidet unter Multipler Sklerose. Dagegen scheinen auch die besten Ärzte machtlos.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen