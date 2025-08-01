Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Tod in der Schlucht

Staffel 2Folge 5
Tod in der Schlucht

Die fliegenden Ärzte

Folge 5: Tod in der Schlucht

45 Min.Ab 12

Das berühmte Journalistenehepaar Phil und Jan Buchanan kommt nach Coopers Crossing, um über die "Flying Doctors" zu berichten. Für die beiden ständig Streitenden scheint Tochter Zoe der Ruhepol zu sein. Als die Familie einen Ausflug zur Schaffers-Schlucht macht, kommt es zu einem Unfall: Phil und Jan kommen ums Leben, nur Zoe kann gerettet werden. Chris nimmt das Mädchen bei sich auf ...

Die fliegenden Ärzte
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

