Die fliegenden Ärzte

Jugendstreiche

Staffel 2Folge 4
Folge 4: Jugendstreiche

45 Min.Ab 12

Weil Sergeant Carruthers angeblich mit Jugendlichen nicht fertig wird, soll er versetzt werden. Doch dann gelingt es ihm, den verzweifelten Michael zur Raison zu bringen: Dieser hatte, als er von der vererbbaren Krankheit seiner Mutter erfahren hat, aus Wut und Verzweiflung das Flugzeug von Baxter für eine Spritztour entwendet - nicht ahnend, dass die Maschine defekt ist ...

