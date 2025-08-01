Die fliegenden Ärzte
Folge 14: Goldfieber
45 Min.Ab 12
Red Hodges hat Geoffrey eine Karte hinterlassen: Darauf ist die Lage eines legendären Riffs eingezeichnet. Nach Hodges' Meinung steckt das Riff voller Gold. Das spricht sich herum - und in dem beschaulichen Städtchen Coopers Crossing bricht das Goldfieber aus. Bald schon herrschen Neid, Streitsucht und Mißgunst. In der turbulenten Aufbruchsstimmung kommt es zu einem folgen-schweren Unfall. Währenddessen gerät Tony mit Zoes Mutter in Streit. Zoe läuft davon.
Die fliegenden Ärzte
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH