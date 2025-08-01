Die fliegenden Ärzte
Folge 12: Freund oder Feind?
45 Min.
Richard Hansen leidet unter Schizophrenie; eine Krankheit, die die Bürger von Coopers Crossing nicht richtig einschätzen können. Eines Nachts werden alle Hühner von Nancy getötet. Der Verdacht fällt auf Richard Hansen. Die Bewohner von Coopers Crossing wollen ihn aus der Stadt jagen. Pater Jacko macht seinen Schäfchen Vorwürfe. Er hält einen Fuchs für den Täter. Doch so schnell lässt man sich von der Unschuld des Sonderlings nicht überzeugen.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH