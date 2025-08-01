Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Gefährliche Hilfe

BetaStaffel 2Folge 20
Gefährliche Hilfe

Gefährliche HilfeJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 20: Gefährliche Hilfe

46 Min.Ab 12

Vanessa hat soeben ihren ziemlich unange-nehmen Freund Bruce verlassen. Sie ist unter-wegs zu ihrem Bruder. Aufgrund einer Verletzung wird sie ins Krankenhaus von Coopers Crossing eingeliefert. Vanessa bekommt Angst, sie könnte dort von Bruce gefunden werden. Geoffrey erbarmt sich: Er nimmt Vanessa bei sich auf. Aber Bruce bekommt heraus, wo Vanessa steckt. Er will sich Geoffrey vornehmen - und muß schließlich mit einer ungewohnten Erfahrung fertig werden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen