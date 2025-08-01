Die fliegenden Ärzte
Folge 3: Geld ist nicht alles
45 Min.Ab 12
Nigel Houghton, Börsenmakler aus Sydney, muss wegen einer Autopanne in Coopers Crossing Halt machen. Die Bürger sind zunächst misstrauisch, denn Nigel zahlt nur mit großen Scheinen, und außerdem trägt er eine Pistole mit sich. Als er erfährt, wie schlecht es um die Finanzen des RFDS steht, organisiert er ein Cricket-Match. Er selbst spielt auch mit, wird verletzt - und bei der Untersuchung stellen die Ärzte fest, dass er ein Krebsgeschwür am Auge hat ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH