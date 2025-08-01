Die fliegenden Ärzte
Folge 19: Der geheimnisvolle Alte
45 Min.Ab 6
In Coopers Crossing lebt man schon lange mit der Legende von Hughie: Hughie ist ein alter Mann, der seit Jahren im Busch leben soll. Nun schickt der Zeitungsverleger Tyler eine Reporterin in das Städtchen. Sie soll die Legende als solche entlarven. Ausgerechnet Tylers Sohn Steve aber glaubt an die Existenz des Alten. Nicht nur das: Er glaubt sogar, daß es sich dabei um seinen Großvater handelt. Auch Steve macht sich auf die Suche - mit überraschendem Ergebnis.
Die fliegenden Ärzte
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH