Die fliegenden Ärzte
Folge 8: Die Stadtcowboys
45 Min.Ab 12
Um neue Gesangbücher für den Kirchenchor anzuschaffen, hat Pater Jacko eine Kollekte veranstaltet. Trotz der Warnungen des Sergeants steckt der Pater das Geld einfach in seine Reisetasche. Beim Angeln wird er angeschossen, als man ihn findet, ist die Tasche verschwunden. Wenig später taucht in der Stadt ein Hüne auf - mit Jackos Tasche ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH