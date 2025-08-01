Die fliegenden Ärzte
Folge 9: Friedenskinder
45 Min.
Eine Gruppe sogenannter "Friedenskinder" taucht in Coopers Crossing auf. Ihre Philosophie: Sie wollen auf die Menschen zugehen und diese einander näherbringen, und Frieden und Liebe sollen endlich verwirklicht werden. Der jungen und idealistischen Sky gelingt es, Chris nachdenklich zu machen. Doch nicht alle aus der Gruppe sind Unschuldslämmer ...
