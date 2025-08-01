Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hoffnungen und Träume

Dem Farmer Noel Farley geht es mehr als schlecht: Er ist finanziell am Ende, und nun ist auch noch seine Tochter Trisha schwerkrank. Trishas Herzenswunsch war immer eine Reise nach Venedig. Farley stiehlt George Baxter ein paar Kälber. Mit dem Erlös daraus will er dem kranken Mädchen diese Reise ermöglichen. Doch Baxter kommt dahinter. Wutentbrannt und skrupellos zwingt er Farley zu einem Deal: Farley muss Baxter seine Farm unter Wert verkaufen.

