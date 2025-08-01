Zum Inhalt springenBarrierefrei
45 Min.Ab 12

Der 52-jährige Roger Manning ist seit Kurzem mit der jungen Sandra verheiratet. Sandra hat eine dunkle Vergangenheit: Sie war wegen Mordes an ihrem ersten Mann angeklagt. Der Prozess endete allerdings mit einem Freispruch. Mannings Schwester Hellen leidet unter extremer Eifersucht. Sie macht sich Sandras Vorgeschichte zunutze: Hellen will ihren Bruder vergiften. Sie hofft, dass Sandra erneut in Verdacht gerät. Doch Roger entdeckt das Gift in Hellens Zimmer.

