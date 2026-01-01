Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Blau wie der Himmel

Staffel 2Folge 29
Blau wie der Himmel

Blau wie der HimmelJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 29: Blau wie der Himmel

45 Min.Ab 12

Der fliegende Händler Walter ist seit Jahren schwerer Alkoholiker. In Coopers Crossing trifft er auf den Aussteiger Marty. Marty ist D. J.'s Schulfreund. Er widmet sich nur noch zwei Dingen: Mädchen und Alkohol. Walter versucht, ihm ins Gewissen zu reden - vergeblich. Doch dann stirbt Walter. Und nun kommt Marty zur Vernunft. Er hört mit dem Trinken auf. Emma bietet ihm eine Stelle als Mechaniker an. Marty nimmt an.

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

