Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Erfolg um jeden Preis

BetaStaffel 2Folge 31
Erfolg um jeden Preis

Erfolg um jeden PreisJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 31: Erfolg um jeden Preis

45 Min.Ab 12

Max Prescott ist ein berühmter Landschaftsmaler. Zurzeit steckt er finanziell in der Klemme. Prescott und sein Partner Charles Noonan machen Station in Coopers Crossing. Um ihre Finanzen aufzubessern, haben sich die beiden einen Coup ausgedacht: Der Künstler will einen Selbstmordversuch vortäuschen. Dadurch hofft er, den Wert seiner Bilder zu steigern ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen