Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Notoperation

BetaStaffel 2Folge 33
Notoperation

NotoperationJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 33: Notoperation

46 Min.Ab 12

Mike Lancaster ist bei einer Sprengung verletzt worden. Geoffrey will dem Verletzten zu Hilfe eilen - und zieht sich dabei einen Bänderriß zu. Geoffrey wird sofort zur Operation nach Broken Hill geflogen. Kate begleitet ihn. Unterdessen untersucht Chris den verletzten Mike. Sie stellt einen Riß in der Milz fest. Mike muß sofort operiert werden. Chris ist auf sich allein gestellt: Unter den primitivsten Bedingungen muß sie ganz allein die Notoperation durchführen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen