Die fliegenden Ärzte
Folge 33: Notoperation
46 Min.Ab 12
Mike Lancaster ist bei einer Sprengung verletzt worden. Geoffrey will dem Verletzten zu Hilfe eilen - und zieht sich dabei einen Bänderriß zu. Geoffrey wird sofort zur Operation nach Broken Hill geflogen. Kate begleitet ihn. Unterdessen untersucht Chris den verletzten Mike. Sie stellt einen Riß in der Milz fest. Mike muß sofort operiert werden. Chris ist auf sich allein gestellt: Unter den primitivsten Bedingungen muß sie ganz allein die Notoperation durchführen.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH