Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Irrweg einer Liebe

BetaStaffel 2Folge 34
Irrweg einer Liebe

Irrweg einer LiebeJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 34: Irrweg einer Liebe

45 Min.Ab 6

Eine Reisegruppe ist im Hinterland Australiens unterwegs. Darunter ist auch Connie Porter. Mit ihren ständigen Erzählungen von ihrem wunderbaren Mann geht sie den anderen gehörig auf die Nerven. Der Verdacht kommt auf, dass der außergewöhnliche Robert überhaupt nicht existiert. Nach einem Unfall kommt die Gruppe nach Coopers Crossing. Dort wird Connie in das Krankenhaus eingeliefert. Nun versucht Geoffrey, Connies Mann Robert ausfindig zu machen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen