Die fliegenden Ärzte
Folge 36: Ein erster Schritt
45 Min.Ab 6
Gina Collins war eine erfahrene, erfolgreiche und leidenschaftliche Reiterin. Sie wurde schwanger. Kurz vor der Geburt ihres Kindes hat sie einen Schlaganfall erlitten. Seitdem ist sie halbseitig gelähmt. Außerdem spricht sie nicht mehr. Auch im Krankenhaus, in das sie mit ihrem Baby eingeliefert wird, verweigert sie die Nahrungsaufnahme. Jedermann versucht, Gina aus ihrer Lethargie zu holen - vergeblich. Da hat Sam eine Idee. Es könnte die letzte Chance sein für Gina.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH