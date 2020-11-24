Die Gemeinschaftspraxis
Folge 5: Tim Tickt Aus
23 Min.Folge vom 24.11.2020Ab 12
Ein Siebenjähriger schneidet in einer Tour fürchterliche Grimassen - und heimst sich und seiner Familie damit Ärger ein. Leidet er unter einer Tic-Störung? Oder hat Tim ein Problem mit dem Einzug des neuen Freundes seiner Mutter? - Eine 52-Jährige erlebt mit ihrem 30-jährigen Freund ihren zweiten Frühling, leidet aber unter Dauerschluckauf! Tochter Sina macht sich große Sorgen. Verausgabt sich ihre Mutter, weil sie unbedingt mit ihrem jüngeren Partner mithalten will?
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1