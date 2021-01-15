Die Gemeinschaftspraxis
Folge 25: Teenager Liebe
23 Min.Folge vom 15.01.2021Ab 12
Eine 15-Jährige bekommt seit Monaten ihre Tage nicht mehr. Mutter Olivia vermutet voller Sorge, ihre Tochter ist schwanger. Doch als die Gynäkologin dies ausschließen kann, steht ein ganz anderer Verdacht im Raum. - Eine 14-Jährige kommt mit einem schlimmen Sonnenbrand zum Dermatologen. Hat sie zu lange unter der Sonnenbank gelegen? Dies kann der Dermatologe schnell ausschließen. Doch was steckt hinter den rätselhaften Verbrennungen?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1