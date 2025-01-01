Die Gemeinschaftspraxis
Folge 26: Dunkle Geheimnisse
23 Min.Ab 12
Ein Schornsteinfeger kommt mit einer Platzwunde, die angeblich von einem Sturz von seinem Lieferwagen stammt. Doch was hat es mit den merkwürdigen Würgemalen an seinem Hals zu tun, die nicht zu dem Unfallhergang passen? Seine alarmierte Freundin hat einen bösen Verdacht und macht hinter seinem Rücken einen Termin bei Therapeutin Sabine Decker. Was ihr Freund ihr dort gestehen wird, stellt ihre Beziehung auf eine harte Probe!
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1