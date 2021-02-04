Die Gemeinschaftspraxis
Folge 30: Teenie-Wirbel
23 Min.Folge vom 04.02.2021Ab 12
Ein Mädchen kommt mit starken Schmerzen an Wirbelsäule und Nacken in die Praxis und behauptet, sich beim Sport verletzt zu haben. Doch das Praxisteam bemerkt schnell eine andere Auffälligkeit, die es auf die richtige Spur bringt. - Zwei Schwestern kommen nach einer Prügelei verletzt in die Praxis. Warum hat die Jüngere auf einmal solche Aggressionen? Das Praxisteam begibt sich auf medizinische Spurensuche und hat einen schlimmen Verdacht.
Die Gemeinschaftspraxis
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
12
