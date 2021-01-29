Schneeweisschen und RosettenrotJetzt kostenlos streamen
Folge 29: Schneeweisschen und Rosettenrot
23 Min.Folge vom 29.01.2021Ab 12
Seit Tagen behauptet Carla (16), dass sie weder sitzen noch essen möchte, weil sie eine ganz besondere Diät macht. Doch als Mama Susanne einen besorgniserregenden Gegenstand im Zimmer des Teenagers entdeckt, bringt sie die Tochter in die Gemeinschaftspraxis. - Bäckersfrau Betty macht sich Sorgen um ihren Mann. Rudi verletzt sich immer häufiger in der Backstube, scheint kaum noch zu schlafen und hält sich permanent die Hand vor den Mund, wenn er spricht. Verheimlicht er etwas?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1