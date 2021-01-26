Die Gemeinschaftspraxis
Folge 37: Unheilschwanger
24 Min.Folge vom 26.01.2021Ab 12
Petra hat eine schlaflose Nacht hinter sich, weil sie im Hausmüll einen positiven Schwangerschaftstest gefunden hat und nun befürchtet, ihre erst vierzehnjährige Tochter ist schwanger! - Nina versteht die Welt nicht mehr, weil ihre Nichte Daria sich plötzlich häufig nur noch in Zeitlupe bewegt. Steigert Daria sich in ihre Cosplay-Rolle als Schildkröte hinein oder liegen ernsthafte neurologische Schäden vor?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1