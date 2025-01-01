Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

Dann gute Nacht

SAT.1Staffel 2Folge 21
Dann gute Nacht

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 21: Dann gute Nacht

23 Min.Ab 12

Lara (16) geht kaum noch unter Menschen, ist ständig übermüdet und häufig krank. Für ihre Mutter klare Anzeichen dafür, dass ihre Tochter videospielsüchtig ist. Ist Lara wirklich suchterkrankt oder steckt etwas anderes hinter ihrem gestörten Schlafverhalten? - Pia macht sich große Sorgen um ihre hochschwangere Schwester Eva. Was steckt hinter dem Dauerstress der werdenden Mutter? Droht eine stressbedingte Frühgeburt?

