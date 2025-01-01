Die Braut, die sich selbst nicht mehr trautJetzt kostenlos streamen
Die Gemeinschaftspraxis
Folge 24: Die Braut, die sich selbst nicht mehr traut
24 Min.Ab 6
Hochzeit in Gefahr! Chayenne (24) erleidet an ihrem Junggesellinnenabschied einen schlimmen Hangover und hat starkes Herzrasen! Kardiologin Gülcan Aydin nimmt sich der verzweifelten jungen Frau an. Ihr Verdacht: Die Braut in spe wurde in der Partynacht unter Drogen gesetzt. Für den Verlobten Kevin droht, eine Welt zusammenzubrechen.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
