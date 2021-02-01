Die Gemeinschaftspraxis
Folge 40: Abgehängt
24 Min.Folge vom 01.02.2021Ab 12
Anja (53) ist beim Bouldern abgestürzt, weil ihr Mann Volker (54) das Sicherungsseil losgelassen hat. Waren seine starken Schmerzen im Unterleib schuld? Doch warum verweigert der Mann dann jegliche Untersuchung?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1