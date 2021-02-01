Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

Abgehängt

SAT.1Staffel 2Folge 40vom 01.02.2021
Abgehängt

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 40: Abgehängt

24 Min.Folge vom 01.02.2021Ab 12

Anja (53) ist beim Bouldern abgestürzt, weil ihr Mann Volker (54) das Sicherungsseil losgelassen hat. Waren seine starken Schmerzen im Unterleib schuld? Doch warum verweigert der Mann dann jegliche Untersuchung?

