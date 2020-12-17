Die Gemeinschaftspraxis
Folge 32: Toxisch
23 Min.Folge vom 17.12.2020Ab 12
Eine 32-Jährige eilt panisch in die Gemeinschaftspraxis - sie hat stark erweiterte Pupillen und vermutet ihren früheren Freund überall! Leidet Lara unter Wahnvorstellungen? Oder wurde sie tatsächlich von ihrem stalkenden Ex vergiftet? Und was hat ein ominöses Trenchcoat-Pärchen in der Praxis zu suchen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1