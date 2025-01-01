Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 33
24 Min.Ab 12

Eine frischgebackene Mutter hat ihre Periode nicht und befürchtet, wieder schwanger zu sein. Sie steht jedoch sehr neben sich und ist dazu unterzuckert. Die Gynäkologin ist sich sicher: Die Frau hat ein ernstes gesundheitliches Problem. - Ein Elternpaar ist mit seiner Tochter bei der Familientherapeutin, da das Mädchen die Schule schmeißen und stattdessen reisen will. Doch plötzlich wird die Mutter zur Patientin, als sie mit starken Kopfschmerzen reagiert.

SAT.1
