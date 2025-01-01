Die Gemeinschaftspraxis
Folge 28: Peitschenhiebe
24 Min.Ab 12
Steffen kommt in Handschellen und wundgescheuertem Handgelenk in die Praxis. Auch der Rücken des 25-Jährigen ist voller roter Striemen. Seine entsetzte Freundin ist sich sicher: der Bankangestellte hat sie betrogen. Doch stimmt das? Oder steckt etwas ganz anderes hinter den Symptomen?
