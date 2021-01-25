Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

SAT.1Staffel 2Folge 36vom 25.01.2021
Folge 36: Freche Früchtchen

23 Min.Folge vom 25.01.2021Ab 12

Die 39-jährige Juliane zeigt plötzlich heftige allergische Reaktionen auf einen unbekannten Auslöser. Doch ihre größte Sorge ist, ob das ihren Kinderwunsch beeinträchtigen könnte. Grund genug für Ehemann Kai, die Kinderplanung sofort auf Eis zu legen. Doch ist die Allergie seiner Frau der tatsächliche Grund für den Rückzieher des 44-Jährigen?

