Folge vom 07.08.2026
Amerikanischer StraßenkreuzerJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 07.08.2026: Amerikanischer Straßenkreuzer
46 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Hardrocker Martin sucht ein sportliches amerikanisches Fahrzeug für 15.000 bis 20.000 Euro. Das Auto soll einen Hardrock-Look bekommen und wie ein Prominentenauto wirken. Jean Pierre findet für ihn einen Pontiac Firebird und einen Dodge Charger.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1