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Amerikanischer Straßenkreuzer

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Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 07.08.2026: Amerikanischer Straßenkreuzer

46 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12

Hardrocker Martin sucht ein sportliches amerikanisches Fahrzeug für 15.000 bis 20.000 Euro. Das Auto soll einen Hardrock-Look bekommen und wie ein Prominentenauto wirken. Jean Pierre findet für ihn einen Pontiac Firebird und einen Dodge Charger.

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