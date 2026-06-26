Folge vom 26.06.2026
Ein stylisher V8 für den WerberJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 26.06.2026: Ein stylisher V8 für den Werber
46 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12
Jacques sucht einen stilvollen amerikanischen V8 als Promotionsauto für seine Werbeagentur. Der Wagen darf höchstens 20.000 Euro kosten. Die PS Profis finden einen Chevrolet El Camino, einen Ford Mustang und einen Pontiac Bonneville zur Auswahl.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1