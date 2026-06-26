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Ein stylisher V8 für den Werber

Ein stylisher V8 für den WerberJetzt kostenlos streamen

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 26.06.2026: Ein stylisher V8 für den Werber

46 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12

Jacques sucht einen stilvollen amerikanischen V8 als Promotionsauto für seine Werbeagentur. Der Wagen darf höchstens 20.000 Euro kosten. Die PS Profis finden einen Chevrolet El Camino, einen Ford Mustang und einen Pontiac Bonneville zur Auswahl.

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