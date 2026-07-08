Folge vom 08.07.2026
Ein Pick-Up für DanielJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 08.07.2026: Ein Pick-Up für Daniel
45 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Daniel sucht ein Fahrzeug, dass ihn und sein Moped zuverlässig auf die Rennstrecke bringt. Der Moped-Liebhaber legt dabei vor allem Wert darauf, dass das Fahrzeug viel Power hat und eine Ladefläche hat. Sein Budget beträgt 15.000 Euro.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1