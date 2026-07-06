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Ein Transporter für das Biker-Paar

Ein Transporter für das Biker-PaarJetzt kostenlos streamen

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 06.07.2026: Ein Transporter für das Biker-Paar

45 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12

Das Bikerpaar Ingrid und Frank ist auf der Suche nach einem Transporter für ihre Motorräder für maximal 6.000 Euro. Es wird schwierig für die PS Profis, ein entsprechendes gutes Fahrzeug mit Ladefläche und wenigen Kilometern zu finden.

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