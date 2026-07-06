Folge vom 06.07.2026
Ein Transporter für das Biker-PaarJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 06.07.2026: Ein Transporter für das Biker-Paar
45 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12
Das Bikerpaar Ingrid und Frank ist auf der Suche nach einem Transporter für ihre Motorräder für maximal 6.000 Euro. Es wird schwierig für die PS Profis, ein entsprechendes gutes Fahrzeug mit Ladefläche und wenigen Kilometern zu finden.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1