Die Waltons
Folge 14: Der Wettbewerb
43 Min.
Eine neue Holzfirma hat sich in der Region angesiedelt, und als Ben das Haus verlässt, um sich einen Job zu suchen, findet er schließlich ausgerechnet bei dem Konkurrenzbetrieb "Murdock Holzprodukte" eine Stelle. Er kehrt jedoch in den väterlichen Betrieb zurück, als die Eisenbahngesellschaft einen Auftrag zu vergeben hat, denn nun bekommt "Walton & Söhne" den Konkurrenzdruck von "Murdock Holzprodukte" hautnah zu spüren. John-Boy schlägt eine gewagte Wette vor ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen