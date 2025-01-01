Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eines Tages begegnet John-Boy auf der Landstraße einem jungen Mann, der ungefähr in seinem Alter ist: Chad Marshall. Er erfährt, dass sein neuer Bekannter Forstwirtschaft studiert, jedoch noch keine praktischen Erfahrungen mit diesem Beruf hat, und so nimmt er ihn mit nach Hause, damit er hier diese Praxis gewinnen kann. Doch so sympathisch Chad auch allen ist, schon bald gibt es Probleme, die die Waltons bisher nicht kannten: Erin und Mary-Ellen verlieben sich in Chad ...

