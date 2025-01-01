Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Der Boxer

WarnerStaffel 4Folge 3
Der Boxer

Der BoxerJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 3: Der Boxer

48 Min.Ab 6

John braucht dringend Verstärkung im Sägewerk und sucht eine Aushilfe. Es meldet sich ein schwarzer Arbeiter namens James Trevis Clark, ein sehr fleißiger und geschickter Mann, mit dem John äußerst zufrieden ist. Als die Waltons jedoch erfahren, dass er in seiner Freizeit boxt, fürchten sie, dass er einen schlechten Einfluss auf die Kinder haben könnte. Sie ändern ihre Meinung, als sie erfahren, dass Clark das Preisgeld für den Bau einer Kirche verwenden will ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen