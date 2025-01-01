Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 4Folge 17
43 Min.

Großvater Sam ist ein großartiger Geschichtenerzähler, und besonders gern schwadroniert er über die legendäre Schlacht von San Juan Hill, an der er teilgenommen hat. Als jedoch ein Treffen der Veteranen bevorsteht, zögert Großvater, dort aufzutauchen - er hat Angst, dass die Abweichungen seiner Geschichten von der Wirklichkeit aufgedeckt werden können. Stattdessen stellt sich jedoch heraus, dass er in Wahrheit ein noch viel größerer Held war als in seinen Erzählungen ...

