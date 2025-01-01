Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Das Geheimnis um Jim-Bob

Staffel 4Folge 16
Das Geheimnis um Jim-Bob

Das Geheimnis um Jim-BobJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 16: Das Geheimnis um Jim-Bob

48 Min.

Jim-Bob wird von seinen Geschwistern gehänselt und fühlt sich ausgeschlossen. Manchmal fragt er sich sogar, ob er wirklich ein Mitglied der Familie Walton ist. Bei seiner pubertären Suche nach seiner Rolle innerhalb der Familie forscht er nach seinen Wurzeln und stößt dabei auf seine Geburtsurkunde, die ihm ein gut gehütetes Geheimnis enthüllt: Er hatte einen Zwillingsbruder, der gleich nach der Geburt starb. Nun ist es an der Zeit, mit den Eltern darüber zu sprechen ...

