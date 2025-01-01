Die Waltons
Folge 16: Das Geheimnis um Jim-Bob
48 Min.
Jim-Bob wird von seinen Geschwistern gehänselt und fühlt sich ausgeschlossen. Manchmal fragt er sich sogar, ob er wirklich ein Mitglied der Familie Walton ist. Bei seiner pubertären Suche nach seiner Rolle innerhalb der Familie forscht er nach seinen Wurzeln und stößt dabei auf seine Geburtsurkunde, die ihm ein gut gehütetes Geheimnis enthüllt: Er hatte einen Zwillingsbruder, der gleich nach der Geburt starb. Nun ist es an der Zeit, mit den Eltern darüber zu sprechen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH