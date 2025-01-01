Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Die Luftakrobaten

WarnerStaffel 4Folge 7
Die Luftakrobaten

Die Waltons

Folge 7: Die Luftakrobaten

43 Min.

John-Boy, der als Berichterstatter für die Jefferson County News tätig ist, will einen Artikel über die "Luftakrobaten" schreiben, die seit einiger Zeit ihre Kunststücke hoch über Walton's Mountain vorführen. Der bekannteste dieser mutigen Flugzeugakrobaten ist Bobby Storm - wie erstaunt ist John-Boy, als er erfährt, dass Bobby eine Frau ist! Natürlich ist die tollkühne Lady in Walton's Mountain das Tagesgespräch, aber niemand kennt den Grund für ihre Todesverachtung ...

