WarnerStaffel 4Folge 9
Folge 9: Jeder braucht Freunde

43 Min.

Olivia, die eine Stelle als Aushilfslehrerin angenommen hat, muss einem ihrer Schüler auf ungewöhnliche Weise helfen: Als sie erkennt, dass seine Probleme nur daher kommen, dass er schlecht sehen kann, sorgt sie dafür, dass er endlich eine Brille bekommt ... Auch John-Boy muss sich um jemanden kümmern: Seine Schulfreundin Marcia hat sich verlobt, doch als John-Boy ihren Auserwählten kennenlernt, merkt er sofort, dass dieser es nur auf Marcias Vermögen abgesehen hat.

